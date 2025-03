Devenu Diable sous Tedesco, on l'oublie un peu... mais il pourrait bien être indispensable à Rudi Garcia

Rudi Garcia n'aura pas l'embarras du choix au milieu de terrain, surtout en ce qui concerne le rôle le plus défensif. Dans ces circonstances, Mandela Keita peut clairement espérer retrouver les Diables Rouges.

La dernière - et seule - cap de Mandela Keita avec les Diables Rouges date déjà d'octobre 2023 : trois minutes en Autriche, dans un contexte difficile. À l'époque, Domenico Tedesco récompensait assez logiquement la superbe année du milieu de terrain de l'Antwerp, champion quelques mois plus tôt et très solide dans l'entrejeu.

Une façon de la part du sélectionneur de l'époque de signaler aux joueurs de Pro League que s'ils performaient en Belgique, ils pourraient être repris même à un poste concurrenciel. Mais on ne s'attendait pas à voir Keita devenir membre régulier du noyau dans un entrejeu surchargé, et s'il sera encore repris en juin 2024, Mandela ne verra pas l'Euro et ne jouera plus une minute.

Une belle progression en Serie A

L'été passé, Keita passait un palier, rejoignant Parme, en Serie A. Pas un petit transfert : 11,8 millions d'euros, le transfert le plus cher du mercato et l'un des plus onéreux pour le Parma Calcio depuis la "grande époque" des années 90-2000.

Tout ne se passe pas au mieux au début, avec un carton rouge dès son premier match. Sans grande surprise, Domenico Tedesco ne le prend plus vraiment en compte ; la concurrence mais aussi la situation compliquée des Diables Rouges font passer inaperçus les progrès de Mandela Keita en Serie A.

Car si Parme vit une saison compliquée (17e juste au-dessus de la zone rouge), l'ancien du Bosuil, lui, est monté en puissance avec déjà 13 titularisations cette saison. En 2025, Keita a même été titulaire à chaque match sauf un depuis le 12 janvier ; Christian Chivu, arrivé sur le banc le 18 février dernier, lui a confirmé sa confiance en l'alignant deux fois de suite 90 minutes, une première. Face à Bologne, le 22 février, Mandela Keita l'a remercié en étant élu Homme du match.

Garcia peut difficilement passer à côté

Pendant ce temps, la concurrence chez les Diables Rouges s'est considérablement amoindrie. Orel Mangala est lourdement blessé, Amadou Onana revient à peine de blessure, Sambi Lokonga est blessé, Lavia également. S'il se cherche des profils purement défensifs, Rudi Garcia n'aura pas l'embarras du choix.

Nous vous parlions récemment de la réelle possibilité de voir Zeno Debast être considéré comme un milieu de terrain au moins cette fois par le sélectionneur, vu ses prestations récentes au Sporting ; en-dehors de cela, Garcia n'a presque pas d'options, sauf à envisager rappeler Axel Witsel... qui n'est lui-même plus vraiment un milieu. Bref : Mandela Keita est presque incontournable, et on serait surpris de le voir manquer à l'appel le 14 mars prochain.