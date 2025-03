🎥 Encore en gueule de bois de la Ligue des Champions : le Bayern mène 2-0 avant de se vautrer contre une équipe de la zone rouge

Entre deux matchs de Ligue des Champions capitaux contre le Bayer Leverkusen, Vincent Kompany ne s'est pas privé de faire tourner en championnat face à Bochum. Des titulaires habituels comme Kim-Min Jae, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Michael Olise ou Harry Kane ont ainsi fait banquette.

En marquant deux buts dans la première demi-heure, Raphaël Guerreiro a cru assurer aux Bavarois de passer une après-midi assez tranquille. Mené 2-0, on ne voyait pas comment Bochum, embourbé dans la zone rouge et riche d'une seule victoire à l'extérieur cette saison, pouvait revenir.

Mais en réduisant le score sur corner peu après le but du break, le VFL a insinué quelques doutes chez le Rekordmeister. Les profonds remaniements opérés au Bayern ont laissé apparaître quelques moments de flottement.

Juste avant la mi-temps, les troupes de Vincent Kompany ont même été réduites à dix suite à l'exclusion de Joao Palhinha. Sentant qu'il y avait un coup à jouer, Bochum a poussé et est revenu au score cinq minutes seulement après la reprise (50e, 2-2).

A vingt minutes du terme, les visiteurs ont même plongé l'Allianz Arena dans le silence en inscrivant le 2-3 dans une défense bavaroise complètement perdue. Kompany a alors lancé toutes ses cartouches pour égaliser, en vain. Le Bayern s'incline à la surprise générale mais peut souffler : le Bayer Leverkusen en a fait de même contre le Werder Brême (0-2), il y a toujours huit points d'écart entre les deux équipes.

ūüö®ūüá©ūüá™ GOAL | Bayern Munich 2-3 Bochum | Matus Bero



MATUS BERO HAS GIVEN BOCHUM THE LEAD !!!!!!!!pic.twitter.com/yWblYBMJRA