Période difficile pour Will Still : sa compagne souffre d'une infection cérébrale !

La compagne de Will Still, Emma Saunders, souffre d'une infection cérébrale. Elle a annoncé la triste nouvelle sur Instagram depuis son lit d'hôpital.

Le RC Lens traverse actuellement une période difficile avec quatre défaites d'affilée. Les hommes de Will Still se déplaceront au Vélodrome ce samedi soir pour tenter de mettre fin à cette série.

Mais en dehors du terrain, il y a une situation préoccupante, bien plus importante pour le coach belge. En effet, sa compagne, Emma Saunders, présentatrice chez Sky Sports, a révélé sur son compte Instagram qu'elle souffrait d'une infection cérébrale après avoir été traitée pour un cancer de la thyroïde en début de saison.

"Pendant que je prends du temps pour récupérer et reconstruire, je voulais juste remercier ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible, mes collègues chez Sky pour leur patience en me permettant de prendre le temps de guérir, et notre merveilleux NHS pour leur gentillesse et leurs soins extraordinaires. Et bien sûr toi @wrstill, juste pour être toi et être là pour moi," écrit-elle.

Des personnalités comme l'ancien footballeur Ben Foster, le présentateur Kyle Walker ou encore la journaliste Hayley McQueen ont exprimé leur solidarité. Walfoot tient à exprimer son soutien à la famille et aux proches d'Emma Saunders face à cette situation difficile.