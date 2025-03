Virton relance la course au titre contre l'Olympic, Mons rejoint par Tubize : le résumé de la soirée de D1 ACFF

Les trois matchs concernant le top 6 de D1 ACFF avaient lieu ce soir. On note ainsi la défaite de l'Olympic Charleroi à Virton.

En s'imposant contre Mons le weekend dernier, l'Olympic Charleroi avait accru son avance en tête du classement de D1 ACFF. Ce soir, les Dogues se rendaient à Virton. Un match rythmé, avec des deux occasions des deux côtés.

Mais un seul but a suffi pour faire tourner la rencontre, en faveur des Gaumais. Virton a fait la différence à la 68e sur un coup franc direct des 25 mètres signé Mayron De Ameida. Battu à Stockay le weekend dernier, l'Excel signe un gros coup et relance la course à la montée en revenant à trois points de la première place.

Mons n'en profite pas

Dépassé par Tubize-Braine au classement, Mons affrontait les Brabançons pour faire oublier sa défaite à la Neuville du weekend dernier. Le RAEC a bien commencé en ouvrant le score sur phase arrêtée via Jordan Dauchy peu avant la demi-heure.

Mais Tubize s'est assuré de rester devant les Dragons en égalisant par Tyron Crame peu après l'heure de jeu. Les Montois commencent ces Playoffs par un bilan d'un point sur six avant un déplacement délicat à Virton qu'ils entameront à la quatrième place du classement, à un point de l'Excel et quatre unités de retard sur le duo de tête formé par Tubize et l'Olympic.

Dans l'autre match de la soirée, Rochefort a battu Stockay sur le score de 1-0. Un but de Nelson Azevedo en début de deuxième mi-temps a suffi pour faire la différence.