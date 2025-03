L'émotion de Will Still après la victoire à Marseille, dans des circonstances personnelles difficiles

Le Racing Lens a pris trois points précieux au Vélodrome ce samedi, en dernière minute. Will Still était ému après la victoire.

Avant le match de ce week-end, nous relayions la mauvaise nouvelle qui a frappé Will Still dans sa vie personnelle : la femme du coach du Racing Lens, traitée pour un cancer de la thyroïde en début de saison, souffre désormais d'une infection cérébrale.

Une situation difficile qui fait passer le football au second plan... mais a aussi rendu encore plus émouvante pour Still la victoire des Lensois à Marseille, ce samedi. L'entraîneur des Sang & Or est apparu touché à l'interview d'après-match et en conférence de presse.

"C'est l'une de mes plus grosses émotions depuis que je suis ici (...) Il y a plus important que le foot et une frappe en lucarne. J'ai été honnête avec les mecs : ma femme était dans le coma et je me devais d'être avec elle", explique Will Still dans des propos relayés par La Voix du Nord.

"Je devais prendre soin d'elle. Le groupe a réagi admirablement bien (...) Mais ma femme est stable, elle va bien, c’est le plus important. Et on a pris trois points aujourd’hui", sourit Still. "C'est mon devoir, je suis payé pour travailler dans ces conditions (...) Je lui ai posé la question : est-ce que j’y vais, est-ce que je n’y vais pas ? Elle m’a dit il faut que tu y ailles".

La victoire lensoise fait également énormément de bien aux Nordistes dans leur course à l'Europe, qui sera difficile (Lyon, 6e, est à 3 points avec un match de moins). Et on ne peut que se réjouir pour Will Still, sur le plan extrasportif également.