"Nous pouvons analyser autant que nous voulons, mais..." : Vincent Kompany fait face aux critiques après la défaite inattendue du Bayern

Le Bayern Munich a subi sa première défaite à domicile de la saison face à Bochum hier. Les Bavarois menaient pourtant 2-0.

Une fois le Bayern Munich avec deux buts d'avance à la demi-heure grâce au doublé de Raphaël Guerreiro, l'Allianz Arena pensait se diriger vers une nouvelle après-midi tranquille. Mais la tournante opérée par Vincent Kompany a fragilisé l'équipe. D'autant plus quand Joao Palhinha a laissé ses équipiers à dix en première m-temps.

"Nous ne cherchons pas d'excuses. Nous pouvons analyser autant que nous voulons, mais finalement nous devons prendre nos responsabilités et nous assurer d'apprendre de cette situation en vue de notre prochain match", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse.

Même au Bayern, faire tourner après l'Europe n'est pas toujours évident

"Jusqu'à présent, nous avons toujours réussi à bien réagir. Il est important d'accepter les critiques, mais nous devons nous concentrer sur notre réponse lors du prochain match", a-t-il poursuivi.

Le Bayern avait-il déjà la tête au match retour de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen ? Vincent Kompany n'était pas d'accord malgré les cadres laissés sur le banc.

"Le carton rouge ne peut pas non plus être une excuse. Même à dix, nous menions 2-1 et aurions dû remporter ce match, ou au moins ne pas le perdre. Mais je ne veux pas enlever du mérite à Bochum, ils méritaient la victoire". En cas de qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions, cet accident de parcours sera vite oublié, d'autant que Leverkusen a lui aussi perdu à domicile.