"Traitez-moi de fou, mais Debast a tout pour être un grand milieu de terrain" : le coach du Sporting Portugal sous le charme de l'ancien anderlechtois

Le coach du Sporting Portugal, Rui Borges ne doute pas du potentiel de Zeno Debast malgré les doutes.

Rui Borges a pris la défense de Zeno Debast en conférence de presse, le jeune joueur belge dont la reconversion du poste de défenseur central à celui de milieu de terrain a fait couler beaucoup d’encre au Portugal.

"Les gens ont dit qu’il était bon, puis que ça n’avait aucun sens de l’aligner à ce poste, et maintenant ils trouvent de nouveau que ça va." a déclaré Borges. Pour l’entraîneur, le jeune Belge de 21 ans possède toutes les qualités pour exceller au milieu de terrain. "Zeno a tout ce qu’il faut pour être un 6. À 21 ans, il doit encore évoluer et s’adapter".

Borges a fait l'éloge des qualités de son joueur, tout en reconnaissant qu’il doit progresser dans certains aspects. "Il est très fort techniquement et il est rapide, mais il doit être plus fort au duel et mieux utiliser son corps. Il n’est pas assez agressif pour être défenseur central" a expliqué l’entraîneur.

Debast a montré des signes encourageants. "Depuis qu’il joue dans l’entrejeu, il a réussi à se montrer plus dur" a-t-il constaté.

L’entraîneur du Sporting reste convaincu que Debast a un avenir brillant, que ce soit en défense ou au milieu. "Il a un potentiel énorme aux deux places. Traitez-moi de fou si vous voulez, mais je continue à dire qu’il a tout pour être un grand milieu. "Maintenant, ce n’est pas moi qui vais le castrer. S’il préfère jouer en défense centrale, c’est là que je l’alignerai le plus souvent possible." a conclu le Portugais.