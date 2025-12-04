Olivier Renard doit-il renforcer ce secteur ? Besnik Hasi dispose de solutions, mais aucune ne paraît idéale

Anderlecht affiche la deuxième meilleure défense du pays, derrière l'Union. Pourtant, Besnik Hasi sait que des semaines délicates l'attendent pour conserver ce niveau défensif. Il doit en effet composer non seulement avec la blessure de Marco Kana, mais aussi avec l'arrivée de la CAN.

Marco Kana a participé à tous les matchs d’Anderlecht cette saison, à l’exception de la rencontre d’ouverture contre Westerlo et du match retour des qualifications européennes face à Häcken. À la surprise générale, Besnik Hasi l’a désigné comme leader défensif, et le choix a porté ses fruits.

Besnik Hasi fera-t-il reculer Enric Llansana en défense ?

Le produit de Neerpede a déjà guidé le club bruxellois vers huit clean sheets en championnat. En 16 matchs, Anderlecht n’a encaissé que 13 buts. Seule l’Union fait encore mieux avec 9 buts concédés seulement. Cette solidité défensive a été la clé du récent 12/12 des Mauves, avec trois victoires consécutives sur le score de 1-0. Colin Coosemans n'a dû intervenir qu'une seule fois, contre Malines.

L’absence de Marco Kana, véritable leader vocal, pose un réel défi à Besnik Hasi. Le reste de l’effectif ne compte pas de défenseurs particulièrement bavards sur le terrain. À moins de reculer Enric Llansana, qui a déjà occupé cette position à l’Ajax, il faudra trouver un nouvel équilibre. Mais qui pourrait l’accompagner ? Car Llansana n’est pas non plus un joueur capable de construire le jeu depuis l’arrière.

Lucas Hey : fiable dans le jeu aérien, mais limité dans la relance

Lucas Hey est performant de la tête, mais moins à l’aise dans les relances. Il n’a certainement pas la même aisance avec le ballon que Kana, et aucun des remplaçants potentiels ne l’égale sur ce point. Sardella reste une option, mais après le match contre Saint-Trond, il sera probablement nécessaire de l’utiliser à droite.

Lire aussi… Privé de Kana plusieurs semaines, Besnik Hasi va-t-il enfin lancer l'une de ses recrues estivales ? ›De plus, Ilay Camara sera très probablement appelé par le Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations, et Ali Maamar pourrait également rejoindre le Maroc. N’Diaye et Augustinsson peuvent dépanner au centre de la défense, mais Hasi devra expérimenter pour trouver la combinaison optimale.

La question de l’équilibre défensif se pose

Avec Sardella et Kana, Hasi semblait avoir trouvé le bon équilibre : un duo spécial mais efficace, rapide et solide dans les duels. Reste à voir si la paire Hey-Sardella pourra offrir la même stabilité, ce jeudi soir à Genk.

Faut-il qu’Olivier Renard envisage le recrutement d’un nouveau défenseur central cet hiver ? Peut-être pas. D’autres postes semblent plus urgents, notamment sur les flancs et en attaque. L’objectif est d’éviter de devoir utiliser Kana à 100 % dès son retour. Besnik Hasi, pour sa part, affirme qu’il dispose de solutions, et il faudra attendre pour voir lesquelles fonctionneront.