Seul Robert Lewandowski fait mieux : la statistique monstrueuse de Romelu Lukaku parmi les attaquants des meilleurs championnats

Avec un but et un assist, Romelu Lukaku a décidé du match contre la Fiorentina. Les retrouvailles avec Antonio Conte ont fait un bien fou à Big Rom. L'entraîneur italien sait tirer le meilleur de son attaquant, notamment dans un rôle de pivot.

Lukaku en est déjà à huit assists cette saison, il pourrait bientôt dépasser le cap des dix passes décisives en championnat sur un même exercice pour la première fois de sa carrière et ainsi se targuer d'un premier double-double (au moins dix buts et dix assists).

Mais il n'y a rien à faire, ce sont ses aptitudes de buteur qui impressionnent le plus et continueront d'être le fil rouge de sa carrière. Squawka relève ainsi une statistique illustrant sa régularité au plus haut niveau.

Malgré les critiques, Romelu Lukaku est l'un des rares attaquants à enchaîner les saisons avec dix buts ou plus avec autant d'assiduité au sein des cinq plus grands championnats européens ces dernières années. Il en est à 12 depuis la saison 2012/2013.

Romelu Lukaku is still a goal machine. ⚽



The Belgian was involved in both of Napoli's goals against Fiorentina to take his tally to 10 goals and eight assists in 26 Serie A games this season.



His game by numbers:



27 touches

6 touches in opp. box

4 chances created

3/3… pic.twitter.com/Enk8RGD1Sp