"Tu peux te renfermer sur toi-même" : les confidences d'Albert Sambi Lokonga sur son rôle avec les Diables Rouges

Albert Sambi Lokonga réalise une saison plutôt intéressante du côté de Séville. Celui qui a récemment dû prendre place en tribune suite à une blessure avait réussi à obtenir un rôle de titulaire depuis le début de la saison. Le Diable Rouge se confie sur ses sensations et sur l'équipe nationale.

Albert Sambi Lokonga a fait son retour avec Séville ce dimanche. Le milieu belge est remis de sa blessure à l’ischio, ce qui lui a permis de disputer une vingtaine de minutes contre la Real Sociedad. Suite à un tacle plutôt violent, il n’a pas été loin de prendre une carte rouge dès son retour. Mais heureusement pour lui, la VAR en a décidé autrement…

"Je suis heureux, je joue même si là je reviens de blessure", souligne le joueur au micro de la RTBF. "L’Espagne, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu. Donc aujourd’hui, être à Séville, c’est vraiment une opportunité que je dois respecter et prendre au sérieux", raconte-t-il.

Actuellement en prêt, le Verviétois espère bien prolonger son séjour : "J’ai envie de rester ici et je pense que c’est un club où je peux m’installer sur la longue durée en restant trois ou quatre ans et puis essayer de trouver peut-être un autre challenge. Mais c’est sûr qu’ici, je suis épanoui."

Les Diables Rouges

Lokonga a eu l’opportunité de disputer quelques minutes face à Israël en novembre dernier. Une satisfaction après plusieurs frustrations : "Il y a eu beaucoup de fois où je n’ai pas été appelé en équipe nationale et ça crée forcément des déceptions. Tu peux te renfermer sur toi-même."

"Pour un peu me protéger par rapport à ça, je me suis dit que je mettais la priorité sur le club et que si on m’appelle, j’y vais avec un grand sourire et pour donner le maximum, car c’est toujours un grand plaisir pour moi", explique-t-il.

Pourrait-on s’attendre à le voir jouer sous les ordres de Rudi Garcia ? Le Diable Rouge l’espère bien : "Le nouveau sélectionneur représente une nouvelle opportunité. Ce sera à moi de travailler pour que le nouveau sélectionneur fasse appel à moi."