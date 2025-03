Felice Mazzu et Philippe Clement le connaissent bien : la touche belge derrière la saison XXL de Liverpool

Ce soir, Liverpool reçoit le PSG. Les Reds peuvent notamment compter sur notre compatriote Ruben Peeters pour aborder la rencontre de la meilleure des manières.

Après neuf ans du football rock 'n' roll de Jürgen Klopp, on se demandait comment Liverpool allait faire pour se réinventer. Les supporters des Reds ont rapidement été rassurés par les nouveaux accents mis par Arne Slot : l'équipe est déjà pratiquement assurée du titre en championnat, est en bonne posture pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et disputera la finale de la Coupe de la Ligue.

L'entraîneur néerlandais n'est pas venu seul, il a amené avec lui ses hommes de confiance. Parmi eux, Ruben Peeters a un rôle clé. Car sa fonction de responsable performance représentait un beau défi pour garder au sommet des joueurs éreintés par des années de gegenpressing.

Un changement déjà perceptible

Les chiffres ne mentent pas : la saison dernière, seul Tottenham comptait plus de blessés dans ses rangs (22 contre 21) que les Reds. Peeters a donc eu du boulot dès l'intersaison. Et cela porte ses fruits : à part Joe Gomez et Cody Gakpo, l'infirmerie est pratiquement vide.

L'un des grands apports du Belge de 32 ans est sa maîtrise de la périodisation, à savoir déterminer des régimes de travail qui diffèrent pour chaque joueur selon le moment de la saison et leur baromètre physique pour ne surcharger personne. La saison dernière, beaucoup de joueurs rechutaient après leur retour de blessure.

Ruben Peeters a connu Arne Slot à Feyenoord, il l'a donc suivi à Liverpool après trois saisons à Rotterdam. Auparavant, le trentenaire avait fait ses preuves comme préparateur physique de Genk, d'abord chez les jeunes puis en équipe première, où il a notamment travaillé sous les ordres de John van den Brom, Felice Mazzu et Philippe Clement.