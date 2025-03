Officiel : voici la sélection de l'Ukraine pour affronter la Belgique en Ligue des Nations... avec deux absents de marque !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le sélectionneur Sergiy Rebrov a dévoilé les 25 noms (et six réserves) qui défieront la Belgique en barrages de Ligue des Nations. Mykhaylo Mudryk et Ruslan Malinovskyi sont absents.

C'est ce vendredi 14 mars que Rudi Garcia dévoilera sa première sélection à la tête des Diables en vue de la double confrontation face à l'Ukraine en barrages de Ligue des Nations. De son côté, le sélectionneur ukrainien Sergiy Rebrov a déjà communiqué sa liste finale, qui comprend 25 noms, dont trois gardiens. Six joueurs ont également été placés sur la liste "réserve". Un liste finale qui comprend deux grands absents : Mykhaylo Mudryk (Chelsea), suspendu pour un contrôle antidopage posiitf et l'ancien de Genk Ruslan Malinovskyi, victime d'une fracture du péroné. La sélection de l'Ukraine pour affronter la Belgique en Ligue des Nations Gardiens : Andriy Lunin (Real Madrid, Espagne), Anatoliy Trubin (Benfica, Portugal), Dmytro Riznyk (Shakhtar). Défenseurs : Mykola Matviyenko, Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar (Shaktar), Oleksiy Sych (Karpaty), Bohdan Mykhailichenko (Polissia), Vitaliy Mykolenko (Everton, Angleterre), Illia Zabarnyi (Bournemouth, Angleterre), Maksym Talovierov (Plymouth, Angleterre). Milieux de terrain : Mykola Shaparenko, Vitaliy Buyalskyi, Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Heorhiy Sudakov, Yegor Nazaryna (Shaktar), Oleksiy Hutsulyak, Oleksandr Nazarenko (Polissia), Ivan Kaliuzhny (Oleksandriya), Viktor Tsyhankov (Girona, Espagne), Oleksandr Zinchenko (Arsenal, Angleterre), Yehor Yarmoluk (Brentford, Angleterre). Attaquants : Artem Dovbyk (AS Roma, Italie), Roman Yaremchuk (Olympiacos, Grèce), Vladyslav Vanat (Dynamo Kiev). Les réservistes : Heorhiy Bushchan (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Oleksandr Svatok (Austin, USA), Denys Popov, Vladyslav Kabayev (Dynamo), Dmytro Kryskiv (Shakhtar), Oleksandr Zubkov (Trabzonspor, Turquie).