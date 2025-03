La consécration : un joueur de l'Union Saint-Gilloise appelé pour la toute première fois en sélection après son parcours sinueux

Cette après-midi, le Canada a communiqué sa sélection la demi-finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre le Mexique. L'Union Saint-Gilloise l'a accueillie avec beaucoup de fierté puisque le nom de Promise David y figure, quelques jours après la première sélection de Franjo Ivanovic avec la Croatie.

L'attaquant de 23 ans est récompensé pour sa première saison pleine (de buts) au Parc Duden. David a scoré à 16 reprises en 30 matchs depuis son arrivée à Bruxelles.

Ready to compete for a trophy 🏆



Your #CANMNT squad for the 2025 @CNationsLeague Finals 🍁 pic.twitter.com/X0Uj5jYL1m