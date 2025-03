Axel Witsel dans une situation fort inhabituelle pour lui : "C'est la première fois que je vis ça"

Axel Witsel ne joue pratiquement plus à l'Atlético Madrid. Mais il fait contre mauvaise fortune bon coeur.

La saison dernière encore, Axel Witsel était le joueur de champ le plus utilisé par Diego Simeone. Mais ces derniers mois, il n'a pratiquement plus voix au chapitre (une titularisation sur les treize derniers matchs de Liga), devancé par Clément Lenglet et Robin Le Normand dans l'axe de la défense.

"Je ne vais pas dire que c’est facile à vivre, parce que j’ai toujours cette envie et le niveau pour jouer ici, sans quoi l’Atlético n’aurait pas prolongé mon contrat d’un an à l’été dernier. En fait, si ce n’est pas facile, c’est parce que je n’ai jamais été habitué à ça. C’est même la première fois que je vis ça", avoue-t-il au journal Le Soir.

"Disons que cela fait surtout bizarre à mes proches et à mes amis, dans la mesure où je tourne, depuis mes débuts professionnels, à une moyenne de 90 % de temps de jeu par saison. Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, je reste, à 36 ans, un joueur de l’Atlético. Ce n’est déjà pas si mal. C’est pour ça, je le répète, que je prends les choses de manière positive", poursuit le Liégeois.

Toujours aussi appliqué

Witsel ne lâchera rien : "Chaque jour, j’arrive à l’entraînement avec le sourire et je bosse comme un malade, parce que cela a toujours été dans ma mentalité d’être un bosseur, sans quoi je n’aurais pas fait la carrière que je suis en train de faire. C’est ancré en moi. Et cela le restera jusqu’à la fin parce que c’est le travail qui m’a permis d’être là où j’en suis aujourd’hui".

En fin de contrat, le Diable Rouge se devra de retrouver du rythme d'une manière ou d'une autre. Mais il l'assure, il fait plus que s'entretenir : "S’entraîner à l’Atlético, ce n’est pas comme s’entraîner dans un autre club. Ici, physiquement, ce n’est pas simple du tout. Il faut vraiment bosser. Et c’est très bien pour moi parce que malgré mon maigre temps de jeu, cela me permet de rester au top sur le plan physique. Seul le rythme des matches me manque un peu".