Plusieurs déçus de Rudi Garcia sont repris avec les U21 : voici la liste des Espoirs, avec des nouveaux et des absents

Comme le veut la tradition, la sélection des Espoirs a été dévoilée dans la foulée de celle des Diables Rouges. Gill Swerts a profité de la non-sélection par Rudi Garcia de quelques joueurs de l'équipe A pour renforcer ses U21.

Parmi les 26 Diables Rouges repris par Rudi Garcia, quelques jeunes talents manquaient à l'appel. Ainsi, le sélectionnneur a privilégié l'expérience à certains postes, laissant de côté de jeunes talents peut-être en manque de temps de jeu dans leur club.

Et ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres, en l'occurrence des Espoirs et de Gill Swerts. Le sélectionneur des U21 a dévoilé son groupe pour les matchs amicaux contre la Suède et le Pays de Galles, et certains joueurs de l'équipe A sont présents.

Arthur Vermeeren, Julien Duranville et Samuel Mbangula, qui faisaient partie des candidats à la sélection de Rudi Garcia, font ainsi bien partie de celle de Swerts.

Quelques joueurs font leur apparition pour la première fois dans le groupe des U21 : c'est le cas de Mathis Servais (Beveren), Kamiel Van de Perre (Union), Semm Renders (Antwerp) et Nolan Martens (Excelsior).

Notons par contre les absences de noms connus comme Mario Stroeykens, Lucas Stassin ou encore, étonnamment, Mika Godts qui n'a donc toujours pas évolué avec les U21 malgré un talent qui lui vaut même d'être cité occasionnellement en équipe A.