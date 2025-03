Qui sera le nouveau capitaine des Diables Rouges ? Rudi Garcia énumère ses critères !

Qui dit nouveau sélectionneur, dit - peut-être - nouveau capitaine. Ca tombe bien, le thème du brassard était sujet à controverse depuis longtemps déjà...

Rudi Garcia a hérité de quelques casseroles datant de l'ère Tedesco et va devoir les régler en parallèle à la préparation des matchs face à l'Ukraine. L'une d'elles est le dossier Courtois, bien sûr, qui devra être géré à partir de lundi au sein du vestiaire ; l'autre - et elle est liée au gardien du Real Madrid - est le sujet du brassard de capitaine.

Domenico Tedesco a connu quelques soucis liés à ce que Rudi Garcia décrit comme "bien plus qu'un bout de tissu" : c'est en ayant donné le brassard à Romelu Lukaku plutôt qu'à Thibaut Courtois que l'ex-sélectionneur des Diables avait provoqué le départ en trombe du gardien de but.

Par la suite, Kevin De Bruyne avait été désigné capitaine, un rôle un peu contre-nature pour le rouquin de Manchester City, qui a été loin d'y faire honneur durant l'Euro 2024. En réalité, depuis la retraite de Vincent Kompany, les Diables Rouges se cherchent un capitaine "indiscutable", et Garcia va devoir trancher.

Lukaku capitaine un peu par "défaut" ?

"J'ai déjà une petite idée de qui sera capitaine jeudi, bien sûr. Ces trois-là (Courtois, De Bruyne et Lukaku, nda) font partie des candidats potentiels, mais il y en a d'autres", entame Garcia interrogé sur le sujet. Il paraît inimaginable que Thibaut Courtois, à peine revenu et dont le retour ne ferait pas que des heureux, récupère le brassard dans la foulée.

"Je vais voir avec mes capitaines potentiels individuellement, je vais échanger avec tout le monde... puis, ce sera mon choix. Vous en saurez plus jeudi", sourit le Français, mystérieux. Pour éviter de trancher, Rudi Garcia pourrait simplement désigner le joueur le plus capé, à savoir Lukaku. "C'est la tradition ici, et dans d'autres sélections. Si ça m'arrange, je le ferai, et si pas, je ne le ferai pas. Romelu est un candidat clair et est le plus capé", reconnaît-il.

Le sélectionneur des Diables rappelle qu'il n'a pas encore réellement cotoyé son groupe, et que sa décision pourrait donc être postposée. "Nous allons passer 7 jours avec les joueurs, c'est très peu. Le capitaine doit être un leader. Il y a des leaders techniques sur le terrain, des leaders par ce qu'ils dégagent, des leaders parce qu'ils parlent et défendent leurs équipiers, sont prêts à assumer leurs devoirs médiatiques", énumère Garcia.

"J'ai besoin de voir qui, en-dehors des entraînements et du terrain, peut être important pour le groupe. À partir de là, il y aura une hiérarchie avec un capitaine et des vice-capitaines. Mais pour moi, ce n'est pas un débat, ça se fera tranquillement et naturellement". Optimiste, Rudi...