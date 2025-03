Radja Nainggolan prépare-t-il un retour à un plus haut niveau ? "Ce ne sera pas sa dernière saison !"

Radja Nainggolan retrouve le plaisir en Challenger Pro League. À 36 ans, il montre qu'il a encore des qualités, et son coach n'est pas certain que le Ninja en restera là.

Après de longs mois sans club, Radja Nainggolan a surpris en rejoignant Lokeren-Temse cet hiver. Le Ninja affirmait qu'il pouvait encore rendre de fiers services en Belgique, et il n'avait pas exagéré : depuis son arrivée, les Waeslandiens sont totalement sortis de la lutte pour le maintien.

À 36 ans, Nainggolan s'est directement imposé comme le métronome de l'équipe. "Sa valeur ajoutée est énorme. Il a travaillé dur pour rattraper son retard physique et a désormais le moteur pour jouer 90 minutes", se réjouit Stijn Vreven, coach de Lokeren, dans Het Laatste Nieuws.

La personnalité de Nainggolan amène énormément à son équipe. "Il est important avec et sans le ballon. Radja pèse sur les adversaires, sur l'arbitre, et soulage le reste des joueurs de beaucoup de pression", explique Vreven.

Un joueur du talent et de l'expérience de Radja Nainggolan, passé par la Roma, l'Inter Milan et bien sûr ex-international belge confirmé serait un atout pour beaucoup de clubs. "Il a encore faim, et je pense vraiment que ce ne sera pas sa dernière saison", affirme son entraîneur.

Nainggolan a signé un contrat jusque fin juin au Daknam. Prolongera-t-il, ou bien tentera-t-il une ultime pige à un niveau plus élevé ? "Peut-être envisage-t-il un transfert", reconnaît Stijn Vreven avec lucidité. Les clubs de Pro League y songeront sans doute. Mais Radja Nainggolan pourrait aussi opter pour l'étranger...