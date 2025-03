Anderlecht aura enfin la chance en été de recruter un joueur qu'Olivier Renard voulait déjà signer cet hiver : "Cette fois, les probabilités sont élevées"

Anderlecht pourrait à nouveau tenter de recruter Ahmed Touba pendant l'été. Le club bruxellois avait déjà montré de l'intérêt pour le défenseur central gaucher cet hiver, mais il avait essuyé un refus de la part de Malines. Désormais, un départ de Touba semble être une option réaliste.

Cette saison, Ahmed Touba est prêté par Basaksehir à Malines avec une option d'achat. Dès le mois de janvier, le Sporting d'Anderlecht s'est intéressé au défenseur central, qui n'a pas quitté les casernes. Tim Matthys, directeur sportif du KaVé, reconnaît à présent qu'une revente dès l'été est envisageable.

"Ahmed est très satisfait ici et a apporté ce que nous attendions. Il ne veut pas retourner en Turquie, donc nous allons certainement travailler là-dessus. Nous ne pouvons simplement pas lui offrir le même contrat qu'il a à Basaksehir", a déclaré Matthys dans la Gazet van Antwerpen.

Anderlecht tentera-t-il à nouveau le coup pour Ahmed Touba ?

Anderlecht est toujours à la recherche d'un défenseur central gaucher. Ce poste reste une priorité, d'autant que Jan Vertonghen prendra probablement sa retraite en fin de saison. Touba (27 ans) serait un renfort logique, compte tenu de son expérience et de l'intérêt antérieur du Sporting.

Le mercato hivernal n'a pas été le bon moment pour un transfert, mais cet été, la donne pourrait changer. "Lever d'abord l'option et ensuite le vendre est absolument une possibilité", a poursuivi Matthys. "Anderlecht était déjà intéressé en hiver, mais c'était non négociable pour moi à l'époque. En été, il est tout à fait possible qu'Ahmed parte."

La question demeure de savoir si Anderlecht agira rapidement. Malines semble prêt à faciliter un transfert, tout en cherchant à conclure une bonne affaire. Cela signifie que d'autres clubs pourraient également entrer en lice.