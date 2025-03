Thibaut Courtois sèchement critiqué par le président de l'Atlético Madrid : "Ce qu'il doit faire, c'est remercier l'Atlético Madrid... Et se taire"

Le président de l'Atlético Madrid, a répondu sans détour aux critiques de Thibaut Courtois.

Le monde du football n’est pas seulement fait de passes décisives et de buts spectaculaires, il est aussi le théâtre de clash. Cette fois, c’est entre Thibaut Courtois, le gardien star du Real Madrid, et Enrique Cerezo, le président de l’Atlético Madrid.

Après la rencontre en Ligue des champions entre l'Atletico Madrid et le Real Madrid, Courtois avait déclaré : "J’en ai marre de cette victimisation systématique. D’être toujours en train de pleurer pour des choses comme ça. Les arbitres ne veulent pas avantager une équipe plus qu’une autre, ni en Espagne ni en Europe."

La réponse de Cerezo, président de l’Atlético Madrid, est tombée via le média espagnol ElDesmarque. "Courtois est un cas particulier", a-t-il commencé. "Ce qu’il doit faire, c’est remercier l’Atlético Madrid d’avoir été là pendant quatre ans et d’avoir gagné des titres… Et se taire."

Une réplique cinglante, mais délivrée avec le calme d’un homme qui se revendique avant tout comme un gentleman. "Nous sommes des gentlemen, des sportifs et des professionnels, et nous ne devons pas aller à l’encontre de nos principes" a-t-il insisté.

Il reconnait malgré tout le talent de Courtois. "C’est un grand gardien, tout le monde le reconnaît, nous aussi." Cette passe d’armes verbale entre Courtois et Cerezo ne fait que raviver la rivalité déjà intense entre l’Atlético Madrid et le Real Madrid.