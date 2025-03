Un retour (in) attendu : le Standard visera bien l'Europe et pourra compter sur l'une des belles surprises de la fin de saison

Blessé durant la première partie de saison, Boli Bolingoli a participé aux sept derniers matchs du Standard. Le joueur de 29 ans espère enfin enchaîner et guider le Matricule 16 dans sa quête européenne.

Pour la première fois de la saison, le Standard a terminé une rencontre de Jupiler Pro League avec plus de possession de balle que son adversaire. Face à l'Antwerp, les Rouches se sont créés bon nombre de situations pour prendre les trois points, mais ils ont clairement manqué d'efficacité dans le dernier geste.

"Oui, on a des regrets. C'était un bon match pour rendre quelque chose aux supporters et les remercier de ces neuf mois. On s'est battus tous ensemble, avec le staff et on a montré qu'on peut jouer pour quelque chose. Je crois toujours qu'on aurait pu participer aux Champions Play-Offs, il faudra viser haut pour le ticket européen", commentait un Boli Bolingoli ambitieux à notre micro, après la partie.

La Conference League est bel et bien l'objectif du Standard

Vendredi dernier en conférence de presse, Ivan Leko ne s'était pas montré très impatient quant au fait de disputer les Europe Play-Offs. Les joueurs que sont Attila Szalai, Marlon Fossey et Ilay Camara ont toutefois rapidement remis les choses au clair, en précisant que le ticket européen était bel et bien le nouvel objectif des Rouches. Un avis partagé par Boli Bolingoli.

"Les Europe Play-offs permettent de jouer la Conference League, donc pourquoi ne pas viser ça ? C'est vrai que ce n'est pas la même chose que les Play-Offs 1, mais chaque match est nécessaire. Il y a beaucoup de joueurs prêtés, mais on doit rester soudés et continuer jusqu'en fin de saison. Tout le monde préférait être dans le top 6, mais on n'y est pas et tout le monde doit faire avec."

J'ai eu assez de blessures dans le passé, j'espère enfin en être débarassé"

Blessé au mollet durant toute la première partie de saison, l'arrière gauche de 29 ans parvient enfin à enchaîner sous les couleurs du Standard. Fort de trois titularisations et neuf montées au jeu en Pro League cette saison, le natif de Kinshasa a participé aux sept derniers matchs des Rouches, pour son plus grand bien. De retour assez proche de sa meilleure forme physique, Bolingoli espère enfin être débarrassé des blessures et pouvoir enchaîner, lui qui n'a pas été gâté par le passé.

"J'ai eu assez de blessures dans le passé. Maintenant, je me concentre match après match pour rester fit et positif. Je parviens à enchaîner petit à petit, mais je reste calme et j'espère que ça continuera", a-t-il conclu.

Le retour (in) attendu de Bolingoli fait du bien au Standard. Inattendu, car le joueur de 29 ans a rapidement presté à un bon niveau après une longue absence, ce qui n'est jamais chose simple. Attendu, parce que bientôt trentenaire, il fait partie des joueurs censés guider la jeune garde du Standard. Quoi qu'il en soit, son retour dans le groupe fait assurément du bien au Standard d'Ivan Leko.