Brian Riemer surprend Roberto Martinez, la France se prend les pieds dans le tapis : le résumé de la soirée de Ligue des Nations

Les Diables étaient loin d'être les seuls à jouer en Ligue des Nations ce soir. Les quarts de finale nous offraient quelques belles affiches.

Bien loin des premiers tracas de Rudi Garcia, deux autres entraîneurs bien connus du football belge s'affrontaient. Entre le Danemark de Brian Riemer et le Portugal de Roberto Martinez, l'indécision a longtemps régné. Christian Eriksen a bien cru ouvrir le score sur penalty après 25 minutes, mais Diogo Costa a détourné son envoi.

Dans l'autre rectangle, Cristiano Ronaldo n'est pas parvenu à tromper Kasper Schmeichel (78 ans à eux deux). La décision est finalement tombée dans le dernier quart d'heure via Rasmus Højlund. 1-0 pour le Danemark, de quoi pimenter encore un peu plus le match retour de dimanche.

La France est plus mal embarquée encore que les Portugais. Malgré le retour de Kylian Mbappé, les Bleus ont pris le bouillon en Croatie (défaite 2-0). Comme le Danemark, les Croates ont dû se remettre d'un penalty manqué en début de match. Ivan Perisic s'est chargé de le faire oublier avec un but et un assist pour traduire la domination des locaux en première mi-temps.

À 36 ans, l'ancien attaquant du Club de Bruges est l'homme du match, même si le gardien Dominik Livakovic a également signé quelques miracles en deuxième mi-temps, quand les Français poussaient pour revenir.

Des matchs à rebondissements

Autre affiche de ces quarts de finale, ce classique entre l'Allemagne et l'Italie. Cette dernière a rapidement pris les commandes par Sandro Tonali, mais la Mannschaft a renversé la vapeur en deuxième mi-temps, avec Joshua Kimmich à la baguette. Le milieu de terrain du Bayern Munich a délivré les deux assists qui ont permis à Tim Kleindienst (qu'on a connu à La Gantoise) et Leon Goretzka d'offrir la victoire aux visiteurs.

Le dernier quart de finale entre les Pays-Bas et l'Espagne a failli suivre le même chemin : la Roja a ouvert le score après moins de dix minutes via Nico Williams avant que les Oranje ne répliquent par deux fois par l'entremise de Cody Gakpo (28e) et Tijjani Reijnders (46e). Ce n'est qu'à la toute fin du temps additionnel que l'Espagne est revenue par Mikel Merino pour se donner toutes les chances de se qualifier au retour à la maison.