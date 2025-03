Silvio Proto de retour là où tout a commencé : "C'est gratifiant de pouvoir aider un club qui m'a tellement donné"

Les gardiens de la RAAL sont entre de bonnes mains avec Silvio Proto. L'ancien joueur est revenu à ses racines.

En revenant à La Louvière pour superviser les gardiens du club, Silvio Proto est revenu là où tout a commencé, là où il a lancé sa carrière professionnelle au début du nouveau millénaire. Il revient pour Antenne Centre sur ce que cela lui apporte.

"J'ai retrouvé pas mal de copains que j'avais perdu de vue. C'est sûr, le club a changé, mais les couleurs sont restées. J'ai eu la chance de jouer pour les deux matricules, 93 et 94. Mon histoire est liée à la RAAL et le sera toujours", explique-t-il.

C'est au Tivoli que Proto s'est forgé : "Je serai toujours redevable de ce que Filippo Gaone m'a donné, l'opportunité de me montrer et de faire mes preuves, sans oublier tous les coachs qui m'ont aidé à me développer avant que je ne vole de mes propres ailes".

La RAAL continue de se professionnaliser à tous les étages

Il oeuvre désormais à la renaissance du club, entouré par une équipe bien rodée : "Salvatore Curaba a fait un excellent travail avec tous ses collaborateurs. Nous avons la même vision, amener la RAAL le plus haut possible, le plus vite possible".

Son rôle est très large : "Je m'occupe de pratiquement tous les gardiens, des U8 à ceux aux portes de l'équipe première. Mais je suis aussi intervenu dans le scouting de notre gardien titulaire Marcos Peano. Je décide un peu du recrutement, je donne entraînement le mercredi, je crée les séances avec mes entraîneurs des gardiens, il y a aussi beaucoup d'analyse vidéo des matchs le weekend. Il y a des aspects moins sympas, comme éventuellement annoncer aux parents que leur fils ne peut pas continuer avec nous. Mais cela reste beaucoup de plaisir sur le terrain. C'est gratifiant de pouvoir aider un club qui m'a tellement donné".