La lune de miel n'aura pas duré : Didier Lamkel Zé déjà écarté par Saint-Trond avant la course au maintien

STVV s'est rendu à Delden jeudi pour un court stage, destiné à amener une réaction en vue des Play-downs. Mais surprise : pas trace de Didier Lamkel Zé.

Le Camerounais a déjà eu des problèmes de santé et au pied la semaine dernière. Comme il n'est toujours pas en forme, il est resté à Saint-Trond pour s'entraîner individuellement. L'entraîneur Felice Mazzu n'a emmené que des joueurs qui sont entièrement en forme.

L'absence de Lamkel Zé soulève des questions sur son avenir à Saint-Trond, selon Het Belang van Limburg. Mazzu ne veut que des joueurs en forme mais aussi motivés pour la lutte contre la relégation. Il est incertain si Lamkel Zé jouera encore un rôle à cet égard.

Zineddine Belaïd est également absent du stage, sélectionné par l'Algérie. De plus, les jeunes gardiens de but Jules Bieghs et Benne Vanham sont également présents.

Le directeur sportif Andre Pinto a souligné que le choix de Delden était surtout pratique. "Nous cherchions un endroit où nous pouvions encore organiser un stage en mars. Nous avons trouvé ici les installations nécessaires."

Les prochains jours montreront si le stage a l'effet escompté. Saint-Trond se prépare pour des semaines cruciales, où le maintien en Jupiler Pro League est en jeu.