Quatre défaites d'affilée : pour les Diables, la dernière fois remontait à une période noire de la sélection

Contre l'Ukraine, la Belgique a subi sa quatrième défaite consécutive. La dernière fois que ça se produisait, c'était pour entériner mathématiquement la non-qualification pour le Mondial 2010...

La Belgique s'est inclinée (3-1) "en" Ukraine ce jeudi, dans le stade de Murcie. Une défaite qui est la quatrième consécutive pour les Diables Rouges, après avoir perdu nos derniers matchs en Italie, contre la France et "en" Israël.

Quatre défaites d'affilée, voilà bien longtemps que cela n'était plus arrivé. Il faut en effet remonter plus de 15 ans en arrière pour trouver trace d'une telle série : jusqu'en septembre 2009. Le 9 septembre, la Belgique subissait la défaite de la honte en Arménie (2-1).

Une défaite qui confirmait mathématiquement (le suspens était déjà tué depuis longtemps) que la Belgique ne se qualifierait pas pour la Coupe du Monde 2010. Franky Vercauteren, intérimaire en attendant l'arrivée annoncée de Dick Advocaat, démissionnait dans la foulée sans même attendre la fin de son mandat.

C'était donc la 4e défaite d'affilée des Diables : quelques jours plus tôt, la Belgique s'était inclinée en Espagne (5-0), avant deux défaites en amical contre le Japon et la République Tchèque. Et si nous perdons dimanche ? Nous égalerons alors la série de 2006-2007 (Pologne, République Tchèque, Portugal x2, Finlande).

Pour les nostalgiques, le onze de l'époque (le seul but belge avait été marqué par Daniel Van Buyten) était le suivant : Gillet - Swerts, Simons, Van Buyten, Deschacht - Defour, Mirallas (71, Hazard), Martens (54, De Sutter) - Dembele, De Camargo, Sonck (80, Lamah).