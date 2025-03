L'une des premières révolutions de Garcia : titulaire indiscutable avec Tedesco, ce Diable recevrait un fameux message s'il ne commence pas le match retour contre l'Ukraine

Pour la première fois depuis deux ans, Wout Faes n'a pas commencé une rencontre des Diables Rouges. Alors que Rudi Garcia va probablement essayer autre chose dimanche, le défenseur central de Leicester recevrait un sérieux message dans le cas où il ne serait pas titulaire.

Ce jeudi, c'est Brandon Mechele et Koni De Winter qui ont composé la première charnière centrale de l'ère Garcia chez les Diables, contre l'Ukraine. Une première qui fut difficile pour les deux hommes.

Pour De Winter, d'abord, en partie responsable sur l'égalisation ukrainienne en perdant le ballon sur une passe certes difficile, puis en perdant pied au fur et à mesure que la seconde période avançait.

Mechele n'a pas été coupable d'erreur individuelle, mais il a, lui aussi, passé un jeudi soir compliqué. Tsygankov a constamment pris le dos de Maxim De Cuyper, ce qui a forcé son coéquipier de la défense centrale à couvrir... et donc à également libérer un espace dans son dos.

L'heure de la vérité pour Wout Faes

S'il ne s'est pas plus que ça penché sur la titularisation de Koni De Winter, Rudi Garcia avait justifié celle de Mechele par le fait qu'il est déjà le coéquipier de De Cuyper en club, et que les automatismes étaient déjà présents. Mais au plus haut niveau, Mechele a clairement calé.

Le grand perdant dans l'histoire, c'était Wout Faes. L'arrière central de Leicester n'a pas joué une seule minute et a commencé un match des Diables sur le banc pour la première fois depuis... plus de deux ans. Il avait en effet toujours fait partie du onze de départ de Domenico Tedesco, sans exception en match officiel (il était sur le banc à Wembley, lors de l'amical contre l'Angleterre, et a disputé huit minutes). Juste avant, à la Coupe du Monde, il avait été repris, sans disputer une seule minute.

L'association De Winter - Mechele n'a pas payé et Rudi Garcia tentera probablement quelque chose d'autre dimanche. Wout Faes, donc ? Le moment sera en tout cas important. S'il joue, l'ancien d'Ostende et Reims pourra considérer qu'il fait partie des plans du sélectionneur français. Si c'est Al-Dakhil, Debast ou un autre joueur qui est utilisé, Faes pourra se poser de sérieuses questions sur son avenir en sélection...