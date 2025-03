En difficultés en Premier League, un ex-Anderlechtois pourrait se relancer auprès d'un Diable Rouge en Serie A

Son beau transfert vers Old Trafford a pris des tournures dramatiques, et le buteur pourrait quitter Manchester plus rapidement que prévu.

Joshua Zirkzee était pourtant monté en puissance dans sa jeune carrière, après un transfert précoce au Bayern, le Néerlandais avait bien profité de ses prêts - dont celui à Anderlecht - pour mûrir et prendre de l'expérience. Sa belle saison à Bologne a été le déclic et lui a fait décrocher un transfert de rêve à Manchester United. Pourtant, les choses sont compliquées pour lui dans le Nord de l'Angleterre, dans une équipe qui piétine et cherche son meilleur niveau. Ses performances n'aidant pas, Manchester United envisagerait de le vendre, à condition qu'une bonne offre soit formulée. C'est ce qu'annonce le Manchester Evening News. L'attaquant néerlandais n'a pas convaincu lors de sa première saison à Old Trafford et serait ainsi proche d'un départ. United chercherait de nouveaux renforts estivaux en attaque et la vente de Zirkzee pourrait aider à renflouer les caisses du club. Le Néerlandais international serait ainsi dans le viseur du Napoli d'Antonio Conte. Le Néerlandais reviendrait en Italie, où il était actif l'année dernière et a connu deux solides saisons à Bologne et surtout lors de sa dernière saison, il a fait forte impression avec douze buts en championnat. United avait payé 42,5 millions d'euros pour le transférer l'été dernier. Finalement, le dernier mot reviendra à United : "Zirkzee montre ces dernières semaines qu'il commence à se ressaisir. Mais si les Red Devils reçoivent une offre satisfaisante cet été, ils devraient choisir de réinvestir cet argent dans un nouvel attaquant", évoque le journal anglais.