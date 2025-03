Un cadre brugeois déplore la disparition des Play-offs : "Bien plus que dans un championnat normal"

Beaucoup l'attendaient et elle est arrivée. La réforme à venir de notre championnat compte beaucoup de partisans, mais également des fidèles au format avec Play-offs.

Brandon Mechele fait partie de cette seconde catégorie. Le joueur du Club Bruges ne voit pas d'un si bon oeil la disparition actée des Play-offs en Jupiler Pro League, et le retour à une compétition 'normale'.

Depuis qu'il est professionnel, le défenseur n'a en fait jamais joué dans une Jupiler Pro League sans Play-offs, et ne semble pas encore prêt à dire adieu à ce système : "J'apprécie beaucoup ce format de championnat", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Pour Mechele, les Play-offs ont toujours été quelque chose qu'il attendait avec impatience : "Ce n'est peut-être pas juste de diviser les points par deux, mais les Play-offs sont quelque chose de spécial. Tous les matches sont de haut niveau et se déroulent sous un soleil radieux. L'ambiance est différente et les enjeux sont bien plus importants que dans un championnat normal", ajoute-t-il.

Les matches du championnat auront bientôt plus d'importance, mais il voit également un inconvénient supplémentaire pour Bruges avec la disparition des Play-offs : "Au lieu d'avoir dix matches de haut niveau à la fin de saison, nous en aurons désormais quatre contre des équipes qui vont probablement se retrancher dans leur surface de réparation et défendre. Cela ne s'annonce pas bien plus plaisant non plus", conclut le Brugeois.

Les Blauw & Zwart ouvriront le bal en accueillant Anderlecht dimanche prochain, avant de se déplacer au Bosuil puis d'accueillir Genk.