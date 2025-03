Exclusif : Charleroi débauche l'adjoint d'un club de Pro League pour épauler Rik De Mil

Le mercato d'été se prépare, et pas seulement en ce qui concerne les joueurs. Charleroi va ainsi bientôt étoffer son staff.

Présent comme entraîneur à Charleroi depuis 2019, Frank Defays est reparti prendre en charge l'équipe U23 en D1 ACFF. Le changement s'est déjà fait ressentir puisque les Zébrions l'ont emporté 0-2 à l'Union Namur alors qu'ils étaient en infériorité numérique ce weekend.

Mais continuer à assurer sa fonction d'adjoint dans le staff de l'équipe première semble trop lourd à cumuler. C'est pourquoi il faut s'attendre à une arrivée pour épauler Rik De Mil et Rudy Cossey.

Selon nos informations, c'est Mario Kohnen, l'assistant de Vincent Euvrard à Dender, qui renforcera le staff. Kohnen est un Eupenois pur souche, il est né et s'est révélé dans les Cantons de l'Est.

Après avoir travaillé dans la formation et le recrutement, il est devenu entraîneur adjoint au Kehrweg, assistant Stefän Krämer, Bernd Storck, Michael Valkanis et Edward Still. Il avait ensuite suivi ce dernier à Courtrai.

Le bon boulot réalisé à Dender, d'abord sous les ordres de Timmy Simons puis de Vincent Euvrard n'ont pas échappé à Charleroi et à Rik De Mil.