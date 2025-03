Les interdits de stade veulent revenir : verdict en approche dans le conflit entre le Sporting Charleroi et ses supporters !

Ce mardi, le tribunal de Charleroi rendra son verdict dans le conflit entre le Sporting Charleroi et ses supporters. Les interdits de stade espèrent la levée des sanctions.

La rencontre du début du mois de janvier entre le Sporting Charleroi et l'Union Saint-Gilloise n'a pas fini de faire parler d'elle.

Pour rappel, celle-ci avait été interrompue alors que les Zèbres menaient 1-0, car la tribune située derrière le but, la T4, a utilisé des fumigènes et des feux d'artifice juste après le retour des vestiaires pour célébrer l'anniversaire des ultras du SC Preuben Münster, club de D2 allemande lié aux Storm Ultras depuis 2004.

Dès le coup de sifflet final, les joueurs carolos, en compagnie de Mehdi Bayat, avaient grandement décrié ce geste, estimant que celui-ci les avait sorti du match. Depuis, le torchon brûle entre le club et ses supporters... encore plus que par le passé. 63 interdictions de stade ont été décrétées parmi les groupes des Storm Ultras et des Block 22.

Verdict ce mardi pour les interdits de stade de Charleroi

En réaction, une trentaine de supporters ont assigné le Sporting Charleroi en justice afin de faire changer cette décision. Après un petit mois d'audiences, le verdict de la justice sera rendu ce mardi, sur le coup de 10h00. Les interdits de stade sauront donc s'ils peuvent revenir supporter leurs couleurs au Mambourg.

Nos confrères du Soir affirment qu'un dispositif spécial devrait être mis en place devant le tribunal de première instance de Charleroi, en raison du nombre de supporters attendus sur place.