Nicolas Raskin est-il le nouveau... Steven Defour des Diables Rouges ? "Il a tout pour quitter les Rangers et aller plus haut"

Nicolas Raskin a fait forte impression lors de sa première titularisation avec les Diables Rouges. Le milieu de terrain des Rangers a eu sa chance lors du match retour contre l'Ukraine et a fait ses preuves avec brio.

Sa convocation est le résultat de ses performances impressionnantes en Écosse et en Ligue Europa. Lors du match aller, l'ancien capitaine du Standard avait déjà eu l'occasion de jouer brièvement, ce qui, selon son coéquipier Cyriel Dessers, interrogé par Sporza pour évoquer sa progression, était un signe qu'il se comportait bien à l'entraînement.

Dessers, ancien attaquant de Genk, voit en Raskin le seul véritable numéro 6 de l'équipe nationale et pense qu'il a parfaitement rempli son rôle. Il a apporté de l'équilibre à la Belgique et a joué entièrement au service de Kevin De Bruyne et Hans Vanaken.

Steven Defour a également remarqué des similitudes avec son propre style de jeu. "Je comprends la comparaison. Il est un moteur et un pitbull qui ne lâche pas son adversaire. Il était calme avec le ballon et a fait tout ce qui lui était demandé", a-t-il déclaré dans Sporza Daily.

Nicolas Raskin, le nouveau Steven Defour des Diables ?

Raskin est reconnu comme un professionnel exemplaire, toujours concentré sur l'analyse et la préparation physique. Il associe un travail acharné à une mentalité de gagnant, comme le souligne aussi Cyriel Dessers.

Ses performances ne passent pas inaperçues et il est probable qu'il fasse bientôt le saut vers une ligue plus élevée. "Je le vois évoluer au plus haut niveau, peut-être en Serie A ou dans une autre grande compétition", a déclaré Dessers.

Pour l'instant, Raskin reste concentré sur les Rangers et les Diables Rouges. "S'il continue à évoluer ainsi, ce transfert arrivera naturellement", conclut Dessers avec un clin d'œil.