L'Antwerp risque d'être confronté à un été chargé en termes de transferts sortants. Reste à voir qui quittera vraiment le club anversois, mais les premières offres seraient déjà en train d'arriver.

Dans les difficultés sur le plan financier depuis quelque temps, le Royal Antwerp doit apprendre à survivre sans les investissements fréquents de son propriétaire, Paul Gheysens.

Chaque été, plusieurs joueurs importants devront être vendus, et on a déjà pu s'aperçevoir lors des derniers mercatos que la politique de recrutement avait clairement changé. Fini les joueurs chers et la masse salariale débordante. Beaucoup de jeunes joueurs ou d'éléments issus de différents continents sont recrutés, comme "paris".

L'un d'eux suscite déjà beaucoup d'intérêt. Il s'agit du milieu de terrain Mahamdou Doumbia, recruté contre 1 million d'euros à Bamako en 2023, qui serait déjà sur les radars de plusieurs grands clubs européens après une première saison complète seulement dans le noyau A.

Qui mettra les 15 millions d'euros demandés pour recruter Mahamadou Doumbia ?

S'il avait déjà été mentionné par diverses sources que Séville, Naples et plusieurs clubs anglais étaient intéressés, le média Africafoot affirme que la Juventus peut aussi être ajoutée à la liste.

Selon la même source, une offre de 10 millions d'euros aurait même déjà été transmise par la Vielle Dame, mais elle n'aurait pas convaincu les dirigeants de l'Antwerp. Le Great Old demanderait 15 millions d'euros pour libérer les services du joueur de 20 ans, qui sera suspendu pour le premier match des Champions Play-Offs en raison d'une accumulation de cartes jaunes.