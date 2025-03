Quelles répercussions après la victoire en justice des Storm Ultras sur Charleroi ? "Tous les supporters en Belgique pourront utiliser ce jugement"

Les Storm Ultras pourront donc bien retourner au stade pour les Europe Playoffs. Une décision du Tribunal de Première Instance de Charleroi qui ravit le collectif.

La nouvelle est tombée ce matin : les Storm Ultras interdits de stade suite aux incidents pyrotechnique survenus contre l'Union Saint-Gilloise pourront bien revenir au Mambourg. Le Tribunal de Première Instance de Charleroi s'est prononcé contre la direction du club.

Un jugement applaudi des deux mains par les principaux concernés. Les membres des Storm Ultras contactés déplorent que le club ait appliqué sa sanction si largement, en excluant les détenteurs de cartes de membre Storm Ultras considérés comme à problème ainsi qu'une trentaine de supporters du Block 22, sur base des abonnements scannés, soit une identification individuelle plutôt sommaire.

Charleroi sous tension

Sur leurs réseaux sociaux, les Storm Ultras saluent la décision du Tribunal : "Victoire. La demande déposée a été entendue. Les procédures unilatérales de sanctions collectives sont illégales sous cette forme (et cela vaut pour l’ensemble des décisions prononcées). C’est une victoire pour les supporters Carolos mais surtout pour TOUS les supporters de TOUTE LA BELGIQUE, voire de l’Europe, qui pourront utiliser ce jugement dans le cas de décisions illégales à leur encontre. Les 9 matchs interdits d’accès sont donc aussi une punition illégale et injuste. Et un préjudice", écrivent-ils.

"Concernant notre positionnement , il est clair , tant que toute personne concernée par cette mesure ne peut rentrer dans le stade, tout comme tous ceux concernés par les procédures d’exclusion civile pour lesquels on demande une annulation immédiate…..aucune animation visuelle ou auditive ne sera organisée par nos soins. Encore aujourd’hui nous avons interpellé Mehdi Bayat en ce sens. Réunion prévue (avant cette décision) demain. On en saura plus demain", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Le Mambourg devrait donc retrouver sa ferveur pour la fin de la saison. Reste à surveiller comment se passera la cohabitation entre les supporters et la direction, qui a clairement fait savoir que la tolérance zéro resterait d'application.