Les interdits de stade de retour au Mambourg pour les Europe Play-Offs ? La décision est tombée ! "Je ne retiens qu'un point positif"

La justice a donné raison aux supporters de Charleroi, qui peuvent retourner au Mambourg. Mehdi Bayat voudra toutefois s'entretenir avec eux afin que le règlement d'ordre intérieur du stade soit mieux respecté.

La rencontre du début du mois de janvier entre le Sporting Charleroi et l'Union Saint-Gilloise n'a pas fini de faire parler d'elle. Pour rappel, celle-ci avait été interrompue alors que les Zèbres menaient 1-0, car la tribune située derrière le but, la T4, a utilisé des fumigènes et des feux d'artifice juste après le retour des vestiaires pour célébrer l'anniversaire des ultras du SC Preuben Münster, club de D2 allemande lié aux Storm Ultras depuis 2004.

Dès le coup de sifflet final, les joueurs carolos, en compagnie de Mehdi Bayat, avaient grandement décrié ce geste, estimant que celui-ci les avait sorti du match. Depuis, le torchon brûle entre le club et ses supporters... encore plus que par le passé. 63 interdictions de stade ont été décrétées parmi les groupes des Storm Ultras et des Block 22.

Les Storm Ultras peuvent retourner au Mambourg !

En réaction, une trentaine de supporters ont assigné le Sporting Charleroi en justice afin de faire changer cette décision. Après un petit mois d'audiences, le verdict a été rendu ce matin par le tribunal de Charleroi... en faveur des interdits de stade, qui pourront donc assister aux Europe Play-offs depuis leur tribune du Mambourg.

"Peut-être que la manière avec laquelle on a utilisé le règlement d'ordre intérieur pour faire un bloc a été mal utilisé. De ce que j'entends, il peut nous permettre de faire respecter le règlement et la sécurité dans le stade. Le club n'a jamais voulu de conflit avec ses supporters, mais ils doivent respecter les règles", a réagi Mehdi Bayat au micro de nos confrères du Soir.

"Le seul point positif que je retiens, c'est qu'on va pouvoir faire régner le règlement dans le stade." Cette histoire n'est donc pas encore totalement terminée. Les interdits de stade peuvent bien retourner au Mambourg, mais l'administrateur général des Zèbres entend se réunir avec eux afin de trouver un moyen de faire respecter le règlement du Mambourg. Avec une tolérance 0 pour la pyrotechnique, alors que l'on se doute que le duel contre le Standard, prévu le dimanche 6 avril (19h15), a déjà été marqué d'une croix par tout le monde.