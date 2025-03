"Si la fédération belge ne souhaite plus jouer au Stade Roi Baudouin..." : le bourgmestre de Bruxelles a un message fort pour Vincent Mannaert

Dimanche les Diables Rouges se sont imposés contre l'Ukraine à... Genk et non au Stade Roi Baudouin. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, réagit à ce changement de stade.

Et si tout dépendait des Diables Rouges et des hommes forts ? Alors, le Tour de Belgique pourrait bien durer un peu plus longtemps et faire escale dans encore plus de stades.

Manu Leroy a un objectif clair

En juin, nous jouerons au Stade Roi Baudouin. Mais qu'en est-il du reste de l'année 2025 ? Ce n'est pas encore clair.

Manu Leroy, directeur marketing et communication à la fédération belge de football, a un plan bien défini. "Nous préférons jouer chacun de ces matchs à domicile dans un stade différent. Les discussions sont en cours."

Un message pour Mannaert

La nouvelle campagne "L'union fait la force" semble avoir des conséquences dans cette direction. Mais tout le monde n’est pas enthousiaste à ce sujet, à commencer par Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles.

"Si la fédération belge ne souhaite plus jouer au Stade Roi Baudouin, nous aimerions en être informés à temps", a-t-il indiqué clairement à Het Laatste Nieuws. "La question est : que veut vraiment la fédération de football ? Une ville seule ne peut pas rénover ce stade."