17 ans, mais déjà un mental de vétéran : Karetsas bluffe même Van Crombrugge

À l'approche du début des play-offs, Hendrik Van Crombrugge, gardien remplaçant du KRC Genk se projette sur la lutte pour le titre.

"Tout le monde est prêt pour les play-offs. La différence ne se fera pas sur le nombre de matchs, mais sur la manière dont une équipe gère les moments difficiles." affirme Hendrik Van Crombrugge dans le podcast FC Limburg.

Van Crombrugge observe que les récentes rencontres internationales ont apporté un vrai boost mental à certains joueurs. "Prenons Bryan Heynen et Konstantinos Karetsas, ils en sont ressortis renforcés. Karetsas n'a que 17 ans, mais il gère déjà tout cela avec beaucoup de maturité. Je ne crains pas qu'il prenne la grosse tête. Sur le terrain, il tente parfois un dribble de trop, mais dans sa tête, il est remarquablement serein et lucide."

Concernant sa propre situation, Van Crombrugge accepte son rôle de deuxième gardien derrière Mike Penders. "Après avoir choisi Penders, l'entraîneur m'a convié à une discussion franche. Il m'a expliqué son choix, et ce type de communication ouverte reste essentiel, même à mon âge."

Le gardien expérimenté savait déjà à quoi s’attendre lorsqu'il a prolongé son contrat jusqu’en 2027. "J'en avais longuement parlé avec le club au préalable. Genk a une forte tradition de formation des jeunes gardiens. Mon rôle est d’être prêt à chaque instant, que ce soit pour aider un coéquipier en difficulté ou offrir du repos quand c’est nécessaire."

En plus de son rôle sur le terrain, Van Crombrugge joue aussi un rôle clé dans le vestiaire. "Le club attend de moi que je partage mon expérience et que j’accompagne les jeunes. C'est une mission qui me tient à cœur et dans laquelle je me sens bien."