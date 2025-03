Malgré la relégation presque assurée, le Beerschot prolonge deux contrats

Le Beerschot prépare déjà ce qui a presque 100% de chances d'être une saison en Challenger Pro League. Deux contrats ont été prolongés.

La descente quasi-assurée a au moins un avantage pour le Beerschot : le club peut préparer la saison prochaine en partant du principe qu'elle se fera en Challenger Pro League, et d'ores et déjà savoir quels joueurs accepteront de rester dans ces conditions.

Ainsi, Rajiv van la Parra (33 ans), qui arrivait en fin de contrat en fin de saison, a prolongé pour un an et sera toujours au Kiel la saison prochaine. L'ailier néerlandais est arrivé cet hiver au club, et a depuis disputé 6 matchs dont 5 en tant que titulaire.

Van la Parra a remplacé Thibaud Verlinden, qui a quitté le navire en plein naufrage direction OHL. Il n'a encore ni marqué ni délivré de passe décisive, mais a visiblement convaincu les dirigeants du Beerschot de ses qualités.

Ce n'est pas la seule prolongation de contrat annoncée chez les Rats. Le jeune gardien de but Emile Doucouré (17 ans), pur produit de formation du Beerschot et international belge U18, a lui aussi signé une extension d'un an. Il évolue en ce moment avec les U23 en D3 VV.