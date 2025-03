Un club de Premier League cible Bakayoko, mais une condition pourrait tout faire échouer

Newcastle s'intéresse à Johan Bakayoko, mais un obstacle pourrait compliquer son arrivée cet été.

La direction de Newcastle United n'a pas abandonné l'idée de recruter Johan Bakayoko cet été. Plusieurs sources anglaises dont The i Paper confirment que les Magpies poursuivent leur surveillance de l'ailier belge pour compenser le départ de Miguel Almiron en janvier.

L’ailier du PSV Eindhoven n'envisage pas de changer d’air à n’importe quelles conditions. Le Belge tient à évoluer dans un club engagé en Ligue des champions la saison prochaine. Ce critère pourrait être déterminant dans sa prise de décision et mettre Newcastle en difficulté.

Actuellement sixièmes de Premier League, les Magpies restent en course pour une qualification, mais leur destin dépendra des résultats des prochaines semaines. Avec seulement un point de retard sur Manchester City et deux sur Chelsea, tout reste possible d’autant plus qu’ils ont encore un match en retard à disputer.

La compétition pour décrocher un billet en C1 est féroce en Angleterre. Habituellement, seuls les quatre premiers du championnat obtiennent un accès direct, mais un cinquième ticket pourrait être accordé cette saison si la Premier League figure parmi les deux meilleures ligues européennes du moment.

Par ailleurs, la situation de Bakayoko en club pourrait aussi jouer un rôle dans son avenir. Le joueur traverse une période compliquée avec le PSV où il peine à enchaîner les titularisations. Cette baisse de régime ne lui a pas échappé sur le plan international non plus. Lors de sa dernière sélection, Rudi Garcia a choisi de ne pas le convoquer.