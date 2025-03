La honte pour Chelsea : défaite contre les U21 et congé annulé

Afin d'organiser un petit match amical sans les difficultés organisationnelles que cela impliquait et au pied levé, l'équipe A de Chelsea a affronté ses U21 cette semaine.

Un match disputé alors que les internationaux des Blues n'étaient pas encore revenus de leurs équipes nationales respectives. Pas trace, par exemple, de joueurs comme Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo ou encore Marc Cucurella.

Enzo Maresca was left fuming and cancelled yesterday’s day off for the players as Chelsea’s U21s (including U16s) beat Chelsea’s first team 3-0 in training on Wednesday 🙊



Donnell McNeilly (2) and Chizzy Ezenwata with the goals 💙 pic.twitter.com/WadBm27gNG