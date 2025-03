Buteur face au PSG...et bientôt buteur avec les Diables ? "Peut-être que Rudi Garcia ajustera certains détails en juin"

Lucas Stassin s'est mis en évidence contre le PSG malgré la débacle de Saint-Etienne (1-6). Le résultat a évidemment tempéré son enthousiasme.

A défaut de permettre à Saint-Etienne de créer l'exploit, Lucas Stassin a permis d'y croire face aux Parisiens. Son ouverture du score de la tête après huit minutes a enflammé le Stade Geoffroy Guichard.

L'ancien Anderlechtois est revenu sur ce but : "Zuriko Davitashvili déborde sur le côté, il me met un bon centre, j'ai réussi à me démarquer par rapport à la défense", explique-t-il au média Le Progrès.

Mais il ne fanfaronnait pas pour autant vu la suite de la rencontre : "J'ai raté deux occasions qui auraient pu aider l'équipe donc je suis un peu mitigé par rapport à ma prestation. Le calendrier n'est pas facile, mais il y a du positif sur cette première période contre une très bonne équipe".

Lucas Stassin, une éclaircie dans la grisaille stéphanoise

"Je ne sais pas ce qu'il nous manque, mais en deuxième période, on a fait quelques erreurs défensives qui nous ont coûté très cher. On doit essayer de gommer ça. Quand je parle de ces erreurs, ce sont aussi des pertes de balle qui ont entraîné des buts derrière", poursuit-il.

Malgré cette claque, Stassin en est désormais à 7 buts et 5 assists en Ligue 1. Cela pourrait-il le rapprocher d'une première sélection chez les Diables Rouges ? Le natif de Braine-le-Comte faisait en tout cas partie de la présélection de Rudi Garcia : "Une première pour moi, ça veut dire que je travaille bien et que je progresse. C'était aussi la première sélection de Garcia, il a dû faire des choix. Peut-être ajustera-t-il certains détails en juin. On verra bien. En tant que joueur, on en veut toujours plus, mais je suis encore jeune" avait-il déclaré avant ce weekend à La Dernière Heure.