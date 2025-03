Des retrouvailles réussies face à un ancien entraîneur à succès de Pro League mais une nouvelle catastrophe en défense : weekend mitigé pour Vincent Kompany

Le Bayern s'est imposé 3-1 contre Sankt Pauli hier après-midi. L'occasion pour Vincent Kompany de recroiser un certain Alexander Blessin.

Alexander Blessin n'était pas encore l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise quand Vincent Kompany quittait Anderlecht avec fracas. À défaut de croiser le fer dans le derby bruxellois, les deux hommes avaient livré quelques beaux duels du temps où Blessin était à Ostende.

Si dans l'absolu, Kompany n'a jamais perdu face à lui, l'entraîneur allemand lui a donné du fil à retordre. Anderlecht n'avait ainsi gagné aucune des deux rencontres disputées à la côte. À chaque fois, le Sporting a même été mené 2-0 dès la demi-heure.

Hier, le Bayern a rapidement ouvert le score, mais a été presque aussi rapidement rejoint par les visiteurs. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour véritablement faire la différence : "Sankt Pauli est une équipe très bien organisée depuis le début de saison. Même s'ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions, ils n'ont pas non plus concédé grand-chose", explique Vincent Kompany sur les canaux officiels du club.

L'infirmerie continue à se remplir

Le gros point négatif de la soirée est la fracture du métatarse d'Hiroki Ito. Le Bayern doit déjà composer sans Alphonso Davies et Dayot Upamecano, le secteur défensif est décimé en cette fin de saison. "Sa blessure a quelque peu atténué la victoire" regrette Kompany.

De son côté, Alexander Blessin a tenté de positiver : "Nous avons eu de bons moments et joué vers l'avant sur des phases assez rapides. Je pense que nous aurions pu faire mieux aujourd'hui, mais il nous a fallu un peu de chance pour y parvenir. Nous pouvons certainement construire sur cette performance, mais nous ne pouvons pas non plus nous contenter de cela". Sankt Pauli reste juste au-dessus de la zone rouge avec trois points d'avance sur Heindenheim, qui occupe la position de barragiste.