Un premier verdict mathématiquement acquis après...une journée de Playoffs ? "C'est presque une réalité"

Le Beerschot a pris un nouveau coup sur la tête avec cette défaite contre Saint-Trond. Dirk Kuyt est réaliste quant à la situation de l'équipe.

Le Beerschot savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur dans ces Playdowns. Après une phase classique particulièrement compliquée conclue avec cette dernière place au classement, les Rats devaient l'emporter contre Saint-Trond pour entretenir l'espoir du maintien.

Mais l'exclusion de Welat Cagro après deux minutes de jeu a plombé l'équipe, qui s'est finalement inclinée 0-1 contre les Trudonnaires : "Sans vouloir blâmer l'arbitre, je ne peux pas compter le nombre de cartons rouges que nous avons reçus et le nombre de penaltys que nous avons concédés ces derniers matchs. C'est là que les choses se compliquent", déplore Dirk Kuyt.

Un pied et quatre oreteils en D1B

Interrogé par DAZN, l'entraîneur du Beerschot n'en veut pas à ses troupes : "Je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Ils ont tout tenté pour remporter ce match malgré le fait qu'ils soient à dix".

Les deux derniers classés à l'issue des Playdowns descendront en D1B. Les Beerschotmen pourraient y être mathématiquement condamnés aujourd'hui si le Cercle de Bruges s'impose à Courtrai.

"Je suis un gagnant et perdre fait mal. La relégation piquerait encore plus, et c'est presque une réalité maintenant, mais j'essaie d'en tirer le meilleur parti", conclut Kuyt, qui se fait depuis un petit temps une raison sur l'issue, de plus en plus inévitable de cette saison.