"Il pourrait faire la différence lors du décompte final"

La course au maintien bat son plein, et ce, malgré la relégation du Beerschot qui a déjà été actée dès la première journée de Play-downs.

Courtrai vendra cher sa peau et fera tout pour se maintenir dans l'élite. Malgré une saison pauvre, le message est clair du côté du stade des Éperons d'or. Le KVK avait retrouvé l'espoir en fin de saison régulière, en enregistrant un six points sur six lors des deux derniers matchs.

Et il l'a également prouvé ce week-end en arrachant le nul dans les arrêts de jeu, en infériorité numérique, face à un Cercle de Bruges qui dominait pourtant et avait le match en main. Le club reste donc invaincu en trois rencontres, ce qui est encourageant avant son déplacement au Stayen, face aux hommes de Felice Mazzu qui comptent maintenant sept unités d'avance au classement.

Il y a encore de l'espoir donc avec encore cinq journées à jouer, mais cela aurait pu être bien pire sans cette égalisation face au Cercle.

Pas de choix contre STVV ?

"Ça semblait être le coup de grâce pour nous. Le point que nous prenons avec cette égalisation semble minime, mais il pourrait faire la différence pour nous lors du décompte final", a évoqué Koen Kostons dans les couloirs du stade après le match.

Les Kerels espèrent voir le Cercle et STVV perdre des plumes et en profiter, car les deux formations doivent encore s'affronter à deux reprises. Mais en attendant, la donne est simple pour Courtrai : il vaudra mieux gagner lors de son déplacement au Stayen.