Le nouveau Lukaku n'est pas à Anderlecht : "Il y a beaucoup de similitudes !"

L'Union Saint-Gilloise pouvait difficilement mieux entamer ses Play-offs qu'avec cette large victoire (5-1) face à l'Antwerp. Promise David a impressionné.

L'Union a débuté ses Play-offs par un message clair envoyé à la concurrence : le 3e au classement a écrasé l'Antwerp, 5 buts à 1. Il faudra se lever tôt pour aller chercher des points au Parc Duden dans cette phase finale.

Un joueur a impressionné : Promise David, auteur du deuxième but de la rencontre, et quel but. L'attaquant canadien a continué droit devant lui comme un bulldozer alors que Bozhinov lui arrachait littéralement le maillot.

Une action qui nous a immédiatement rappelé un autre tank bruxellois : Romelu Lukaku. Frank Boeckx, désormais consultant pour Extra Time, a bien sûr lui aussi fait ce parallèle entre David et le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.

"Ils ont beaucoup de similitudes. Kevin Mirallas (entraîneur des attaquants de l'USG, nda) l'a également souligné. Même si je pense que Lukaku est encore bien plus explosif sur les premières mètres", nuance l'ex-gardien de but du RSC Anderlecht.

Gert Verheyen reste lui aussi prudent : "Je ne pense pas que Promise David deviendra aussi fort que Romelu Lukaku", estime l'ancien Diable Rouge. Une barre assez haute, il faut dire. Mais si David confirme, l'Union aura entre ses mains un sacré attaquant.