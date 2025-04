Les grandes décisions de Felice Mazzù : un deuxième cas Didier Lamkel Zé à Saint-Trond, et une situation bien plus contraignante pour la direction

Didier Lamkel Zé est retombé dans ses travers. Alors qu'il devait jouer un rôle important dans le maintien de STVV, le Camerounais a été écarté du noyau A par Felice Mazzù. Et il n'est pas le seul.

Cet hiver, Saint-Trond s'est constitué un incroyable trio offensif. Avec Loïc Lapoussin, Didier Lamkel Zé et Adriano Bertaccini, les Trudonnaires avaient presque une ligne offensive suffisante pour jouer le top 6, alors que le maintien était l'objectif principal.

STVV n'a toutefois pas réussi à éviter les play-downs, pour le plus grand regret de Felice Mazzù. Et si l'équipe limbourgeoise devrait assez facilement assurer son avenir en D1A, l'ancien entraîneur de Charleroi et Anderlecht, entre autres, a été déçu des résultats de son équipe et a pris plusieurs décisions importantes.

Celle, premièrement, de se passer de Didier Lamkel Zé. Après avoir séché plusieurs entraînements avant des rencontres importantes, le Camerounais a été écarté du noyau A par son entraîneur. Son contrat se termine au mois de juin et il ne sera évidemment par prolongé au Stayen.

Zineddine Belaïd rejoint Didier Lamkel Zé au rayon des joueurs écartés

Mais l'ancien de Courtrai et de l'Antwerp n'est pas le seul dans le cas. Felice Mazzù a été déçu par plusieurs joueurs en fin de phase classique, dont Zineddine Belaïd. Selon les dires du Belang van Limburg, l'Algérien aurait aussi été écarté du noyau A, car il ne penserait pas de manière assez collective.

Selon nos confrères du nord du pays, la barrière de la langue jouerait aussi un rôle important. Belaïd ne parle que l'arabe et un français approximatif, ce qui rend difficile les discussions avec le groupe. De plus, celui qui vient de fêter son 26e anniversaire serait dans un état mental compliqué depuis le récent décès de son père.

Le défenseur central est cependant dans une situation différente que Didier Lamkel Zé. Il lui reste encore un an de contrat, mais Saint-Trond aimerait qu'il n'aille pas jusqu'au bout de celui-ci.