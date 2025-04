Mi-temps en D1 ACFF : Mons proche d'une grande déception, le SL 16 proche d'un miracle

On a joué 5 rencontres sur 10 dans cette phase finale de D1 ACFF (ex-D1 Amateurs). Si tout est encore possible, certains scénarios semblent se détacher.

Une course à deux vers la Pro League ?

La 5e journée était l'occasion pour les deux leaders de croiser le fer, et Tubize-Braine a bien failli frapper très fort. Les Blanc & Or ont en effet mené au score jusqu'au bout du suspens et des arrêts de jeu, durant lesquels l'Olympic Charleroi a égalisé devant son public (2-2).

Une victoire de Tubize aurait permis aux Brabançons de prendre symboliquement la tête du classement à mi-chemin dans cette phase finale pour la promotion. Mais Tubize a envoyé un message, en dominant les Dogues chez eux : avec seulement 2 points d'écart, la RUTB est dans la course. Le 26 avril prochain, Tubize - Olympic pourrait valoir de l'or.

Le RAEC Mons va devoir se réveiller

Car il n'y a bel et bien qu'un seul ticket pour la Challenger Pro League, sauf énorme surprise, dans cette D1 ACFF. Ce qui signifie que l'équipe qu'on pointait comme favorite pendant une bonne partie de la phase classique risque d'être le dindon de la farce : cette équipe, c'est le Renaissance Mons 44 - qu'on continue, par habitude, d'appeler le RAEC Mons.

Les Dragons ont connu une saison à deux vitesses : sans surprise, le départ inopiné de Dante Brogno dans des circonstances bien tristes (la maladie de son frère Toni) a perturbé l'Albert, qui a connu une grosse perte de vitesse dans la foulée.

Mais Mons vit toujours : le partage entre les deux leaders, couplé à une victoire à Stockay, a ramené les Hennuyers à 4 points de la tête et 2 points de Tubize. La 6e journée sera un gros test : le RAEC reçoit l'Olympic Charleroi. Une victoire et tout sera relancé. Le premier duel entre les deux équipes a vu les Dogues s'imposer tranquillement (2-0).

Le SL16 vers le miracle

Et du côté de la relégation ? Il semblerait qu'on se dirige vers un miracle pour les U23 du Standard. Longtemps présenté comme condamné à la descente, le SL16 est... invaincu dans ces Playdowns de D1 ACFF. Impensable il y a quelques mois, le maintien semble très envisageable, même si tout reste serré - Tournai, Binche et les jeunes Rouches comptent 14 points.

Il faudra cependant être solide dès la 6e journée, puisque le SL16 se rendra à l'UR Namur (qui compte 17 points) avant de recevoir le "leader" de ces Playdowns, les U23 de Charleroi. Si les Rouches évitent le faux pas dans ces deux matchs, ils auront fait un grand pas vers le maintien.

Et ce serait naturellement à la fois un miracle, et une excellente nouvelle pour le Standard dans son ensemble : actuellement en processus de revente, le Matricule 16 n'a certainement pas besoin de voir son académie dévaluée par une deuxième descente consécutive...