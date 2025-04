19 ans, 11 matchs en Pro League et Diablotin : l'Antwerp sécurise un grand talent qui se révèle dans notre championnat

L'Antwerp occupe actuellement l'avant-dernière place des Champions Play-Offs, à égalité de points avec Gand. The Great Old se battra cette saison pour une place en Europe.

Ce ne sera pas facile. L'Antwerp a perdu son premier match de Play-Offs 5-1 à l'Union et n'a pas gagné lors de ses cinq derniers matchs. On attend davantage des hommes d'Andries Ulderink.

Cette semaine, les supporters ont mis une certaine pression sur les joueurs avant la réception du Club de Bruges. Il faudra un résultat pour encore espérer quelque chose dans ces Champions Play-Offs.

Entre-temps, le Matricule 1 a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters, ce jeudi. Le jeune talent de 19 ans, Andreas Verstraeten, a en effet prolongé son contrat. Le milieu de terrain restera au Bosuil jusqu'à fin juin 2028.

Après quatre titularisations et six montées au jeu en phase classique, l'international U19 a commencé la rencontre au Parc Duden le week-end dernier, avant de céder sa place à la pause. Il est considéré comme un grand talent important pour le futur, au Bosuil.

