Du subtop belge à des clubs comme Chelsea, Liverpool ou le PSG : ces joueurs qui ont échappé au G5 avant de percer en Europe

La Pro League est souvent considérée comme un championnat tremplin pour les talents désireux de franchir un cap dans leur carrière. Et il ne faut pas forcément jouer pour un grand club belge pour attirer l'attention des recruteurs étrangers.

Ce n'est pas un plaidoyer pour les Playoffs II mais cela pourrait y ressembler. Dans le onze concocté ci-dessous, un seul joueur a disputé les Playoffs I, avec Zulte Waregem. Tous ont par contre profité de leur passage en Belgique pour s'imposer comme titulaire dans l'un des cinq grands championnats. Et dans des clubs régulièrement qualifiés pour la Coupe d'Europe pour la plupart.

Pour certains, les clubs de notre G5 ont bien tenté de les récupérer après l'explosion dans le subtop belge mais sont arrivés trop tard. D'autres sont carrément passés entre les mailles du filet pour créer la surprise quelques années plus tard à l'étranger.

Gardien :

Nicola Leali : sans doute le nom le moins ronflant de la liste. Le gardien italien n'a pas marqué les esprits à l'occasion de son prêt à Zulte Waregem lors de la saison 2017/2018. Prêté par la Juventus, il n'a disputé que huit petits matchs, restant dans l'ombre de Louis Bostyn. A 32 ans, il est aujourd'hui titulaire en Serie A avec le Genoa.

Défense :

Takehiro Tomiyasu : l'une des réussites les plus marquantes du recrutement japonais de Saint-Trond. Au Stayen, Tomiyasu a fait ses premiers pas en Europe. Il ne lui a fallu qu'un an pour partir à Bologne. Cet été, cela va faire quatre ans qu'il évolue à Arsenal.

Wout Faes : malgré sa formation à Anderlecht, Faes n'a jamais disputé la moindre minute en équipe première avec le Sporting. C'est Ostende qui lui a tendu la main en le recrutant pour à peine 300 000 euros. Un an et demi plus tard, il partait à Reims pour dix fois ce prix. Avant de s'ouvrir la porte de la Premier League et des Diables Rouges.

Abdou Diallo : le seul joueur de la liste à avoir disputé un jour les Playoffs I. C'était lors de la saison 2016/2017 avec Zulte Waregem. Le défenseur franco-sénégalais prêté par Monaco s'était imposé comme titulaire, sans pour autant marquer les esprits, il n'a d'ailleurs quasiment pas joué pour son retour sur le Rocher. C'est en Allemagne que sa carrière a décollé, lui valant un transfert à 28 millions au Borussia Dortmund. Puis une arrivée à 32 millions au PSG. Il évolue aujourd'hui dans le championnat qatari.

Arthur Theate : à l'image de Wout Faes, la main tendue par Ostende avait des airs de dernières chances pour Arthur Theate, parti par la petite porte de l'Académie du Standard. Une saison aura suffi pour lui ouvrir les portes de l'étranger. L'histoire est désormais connue : après Bologne et Rennes, le Diable Rouge s'éclate à Francfort, où il suscite déjà de l'intérêt en Premier League.

Milieu de terrain :

Issa Kaboré : il s'agit certes d'un arrière droit. Mais avec son coffre et son dynamisme sur le flanc, Issa Kaboré a également toutes les qualités pour évoluer comme milieu droit. C'est d'ailleurs cette percussion qui a convaincu Manchester City d'aller le chercher à Malines en juillet 2020. Un honneur pour la cellule de recrutement du KV qui avait été le dénicher au Burkina Faso un an plus tôt. Kaboré a beau ne jamais avoir joué pour City, ce transfert lui a valu des prêts pour se montrer, comme à Marseille, au Benfica Lisbonne ou actuellement au Werder Brême.

Moises Caicedo : lui n'a pas eu besoin de prêt pour s'imposer en Premier League. Il faut dire que lors de ses six mois en prêt au Beerschot, l'Equatorien a tout de suite montré qu'il était au-dessus du lot. Mais de là à s'imposer directement à son retour à Brighton et à s'offrir un transfert à 116 millions à Chelsea, il y avait un pas.

Wataru Endo : l'autre porte-drapeau de la réussite japonaise de Saint-Trond. Comme Tomiyasu, c'est au Stayen qu'Endo a fait ses premiers pas en Europe. Un an plus tard, il mettait déjà le cap sur Stuttgart. Depuis deux ans, il évolue à Liverpool.

Ramy Bensebaini : comme Kaboré, Bensbaini est un latéral mais est placé un cran plus haut dans notre onze grâce à ses qualités offensives. Ses deux buts en Ligue des Champions avec Dortmund et ses cinq assists en Bundesliga sont là pour en témoigner. Des performances remarquables pour un garçon qui se cherchait encore lors de son passage au Lierse il y a dix ans. Prêté par le Paradou, Bensebaini a ensuite pris du galon à Rennes et au Borussia Monchengladbach. Il est aujourd'hui un cadre du Borussia Dortmund et de l'équipe nationale algérienne.

Aleix Garcia : comme Bensebaini, Aleix Garcia est passé de la lutte pour le maintien en Pro League au gratin du football européen. Lors de son passage à Mouscron, le milieu offensif espagnol avait été d'une aide précieuse à l'Excel avec ses 5 buts et 3 assists. Prêté par Manchester City, il avait ensuite dû passer le championnat roumain et la deuxième division espagnole pour montrer ce qu'il avait dans le ventre. Le conte de fée vécu avec Girona lui a permis d'effectuer ses débuts avec la sélection espagnole et d'obtenir un transfert à 20 millions au Bayer Leverkusen. Loin des galères du Canonnier.

Attaque :

Victor Osimhen : dans ce 4-5-1, la pointe ne pouvait sans doute revenir qu'à Victor Osimhen. On vous le concède, le Nigérian n'était pas du genre sous-côté en Belgique. Charleroi a très vite su qu'il toucherait le jackpot en levant son option d'achat. Les 22 millions dépensés par Lille n'étaient qu'un début avant son explosion du côté de Naples. Au Mambourg, on se souviendra encore longtemps de l'explosion de cet attaquant arrivé en cruel manque de confiance de Wolfsburg.

Un onze de base est forcément non-exhaustif. La Pro League a toujours pu compter sur le recrutement de jeunes talents à moindre prix pour vivre une saison loin de la zone rouge et s'offrir une belle plus-value en fin de saison. Des garçons comme Ngal'ayel Mukau, Adam Marusic, Emmanuel Agbadou et bien d'autres encore auraient pu prétendre à une place dans l'équipe.