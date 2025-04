Le retour de Thibaut Courtois entre les perches réclamé pour un match crucial

Thibaut Courtois est habituellement sur le banc en Copa del Rey, remplacé par son n°2 Andryi Lunin. Mais Florentino Pérez, président du Real Madrid, aimerait que cela change en finale.

Le 26 avril prochain, le Real Madrid pourrait remporter un nouveau trophée : la Copa del Rey. Alors que la Maison Blanche est actuellement 2e en championnat, la Coupe est importante, car chaque trophée gagné importe aux yeux de Florentino Pérez, l'immuable président du club.

Dans cette compétition, c'est traditionnellement le n°2 du Real qui est aligné par Carlo Ancelotti : Andriy Lunin a disputé l'intégralité des rencontres jusqu'ici, Courtois pas une seule minute. Mais selon les informations de Marca, Pérez souhaiterait que les choses changent pour la finale.

En effet, Florentino Pérez aurait eu une discussion informelle avec Ancelotti, et lui aurait signifié qu'il aimerait voir Thibaut Courtois aligné en finale afin d'optimiser les chances de victoire du Real Madrid. Le président madrilène ne serait pas fan du gardien ukrainien.

Pour Lunin, ce serait une gifle de plus. On se rappelle qu'en fin de saison dernière, après avoir défendu brillamment les perches du Real Madrid en quarts et demi-finales de la Ligue des Champions, Lunin avait été remplacé en finale par Courtois à peine revenu de blessure.

Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, le débat est clos par défaut : Courtois comme Lunin sont indisponibles pour blessure. Et malheureusement pour le gardien ukrainien, sa blessure pourrait bien traîner jusque fin avril, facilitant le choix de Carlo Ancelotti.