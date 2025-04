Un retour de la Russie dans les compétitions de l'UEFA ? Aleksander Ceferin se prononce

Voilà maintenant trois ans que la Russie est exclue de toute compétition internationale. Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a été très clair sur la date de sa réintégration.

Depuis février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, l'équipe nationale russe a été écartée de toutes les compétitions internationales : elle n'a pas pu participer à l'Euro 2024, à la Nations League, et n'entamera pas les qualifications pour le Mondial 2026.

Même chose pour les clubs russes, interdits de participer aux tournois de l'UEFA. Une mise au ban du football mondial qui pèse lourd sur le football russe, mais Aleksander Ceferin a été très clair lors d'un congrès à Belgrade.

Interrogé sur l'éventuelle date de retour de la Russie dans le giron de l'UEFA, le président de l'instance européenne a été inflexible. "Je l'ai dit à de nombreuses reprises mais je peux le répéter : quand la guerre prendra fin, la Russie sera de retour", déclare Ceferin.

Dans la capitale serbe, pays traditionnellement fort lié à la Russie et où vivent de nombreux expatriés russes, Ceferin s'est même montré plein d'espoir. "Des discussions sont en cours pour la paix en Ukraine et j'espère que nous pourrons bientôt passer à l'étape suivante, et réintégrer la Russie au sein du monde footballistique. Car cela voudrait dire que tout est résolu ", conclut-il.

Quoi qu'il arrive, ce sera de toute façon trop tard pour que la Russie dispute la Coupe du Monde 2026, dont les qualifications ont débuté. Au mieux, on reverra donc la Sbornaya pour la Nations League 2026-2027... si un accord de paix est signé d'ici le tirage. Ce qui paraît peu probable...