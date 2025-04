Vertonghen pousse Lukaku à revenir à Anderlecht

Vertonghen s'est exprimé sur les Diables Rouges et sur un possible retour de Romelu Lukaku à Anderlecht. C'est surtout cette dernière possibilité qui le touche personnellement. "Si Romelu veut revenir, je lui conseille de ne pas attendre trop longtemps"

Romelu Lukaku s’est fixé l’objectif de revenir à son club de cœur en 2026, mais Vertonghen met en garde contre l’aspect physique. “Il est bien sûr très fort, mais il joue au plus haut niveau depuis ses seize ans, avec un style de jeu très physique. L’impact d’une carrière aussi longue sur le corps ne doit pas être sous-estimé” explique t-il sur Het Nieuwsblad.

Le défenseur expérimenté connaît la pression qu’un tel retour implique. “Quand je suis revenu, les attentes étaient déjà élevées, mais pour Romelu, elles le seront encore plus. Les gens attendront de lui 35 buts. Mais quand il a quelque chose en tête, il finit généralement par y arriver.”

Selon Vertonghen, le retour de Lukaku pourrait avoir un impact énorme sur Anderlecht. “Cela électriserait vraiment le club. Il pourrait être un catalyseur et déclencher beaucoup de choses, aussi bien sur le plan sportif que commercial, et même pour la formation des jeunes. Son arrivée apporterait encore plus de prestige à Anderlecht.”

Vertonghen s’est également montré positif à propos des Diables Rouges, notamment après le match contre l’Ukraine. “Kevin De Bruyne était de retour à son meilleur niveau, Romelu a marqué deux fois. Quand ils exercent un pressing sur le ballon, cela entraîne le reste de l’équipe. Tout dépend d’eux, ils doivent en prendre conscience.”

Vertonghen voit en Lukaku un lien fort avec le RSCA. “Cela aiderait à attirer des joueurs et donnerait un nouvel élan à la formation. Il est vraiment une figure emblématique